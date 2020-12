Debat: Nu vil Venstre pludselig gerne have støjbekæmpelse

Jeg er ærlig talt lidt træt af Venstre og Morten Dahlins tilgang til sagerne. Ved trafikaftalen i 2019 var jeg transportordfører i folketinget, og fik forhandlet en støjpulje ind i trafikaftalen til støjbekæmpelse på 1.630 mio. kr., og jeg kan tydeligt huske, at det kun var Konservative, som kæmpede for støjpuljen.

I Greve byråd har Venstre hver gang stemt imod konservatives forslag om støjbekæmpelse. Og nu skal man læse, at Venstre og Morten Dahlin går ind for en national strategi for bekæmpelse af trafikstøj og kommer med et beslutningsforslag i Folketinget til bedre støjværn. De mener tilmed, at der mangler investeringer i støjværn langs Køge Bugt-motorvejen.