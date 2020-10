Debat: Nej tak til peberspray

Socialdemokratiet siger nej tak til peberspray og fremsætter et forslag om, at det igen skal være ulovligt, at købe en peberspray. Danskerne har ikke taget våbenet til sig som forventet.

Derimod har de kriminelle i høj grad benyttet sig af muligheden for at anskaffe og benytte våbenet.

Årsagen til at den tidligere blå regering gjorde det lovligt at købe peberspray, var for at give tryghed til fx ældre ægtepar, som kunne forsvare sig selv mod en indbrudstyv. Det har vist sig at have en modsat effekt.