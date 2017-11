Send til din ven. X Artiklen: Debat: Nej tak til højt byggeri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Nej tak til højt byggeri

Sydkysten debat - 20. november 2017 kl. 12:46 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et nyt lokalplansforslag for ligger op til markante ændringer for området omkring Karlslunde & Mosede Strandvej. Planen ligger bl.a. op til at tillade bebyggelse i op til 10,5 meters højde langs strandvejen, samt tillade mere erhverv.

Jeg er ikke tilhænger af at tillade byggeri på 10,5 m i højden langs strandvejen. Det vil skæmme området og det passer slet ikke ind.

På den anden side er jeg tilhænger af, at der bygges nye boliger (ikke almene boliger) og at erhvervslivet udvikles med flere butikker, caféer og liberalt erhverv. Det vil give strandvejskvarteret et løft og give mere liv, men det skal udvikles med respekt for naboerne. Området omkring Ræveholmscentret kunne også åbnes op og udvikles.

Lokalplanerne er ikke politisk behandlet endnu.

Jeg vil gerne arbejde for at udvikle vores by, ikke skæmme den med høje bygninger som ikke passer ind - det håber jeg på din støtte til ved byrådsvalget.

René Kauland

Lundemosen 102

2670 Greve

Byrådskandidat for

Venstre i Greve