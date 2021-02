Send til din ven. X Artiklen: Debat: Nej, man har ikke 'ret' til at få dansk statsborgerskab! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Nej, man har ikke 'ret' til at få dansk statsborgerskab!

Sydkysten debat - 07. februar 2021 kl. 15:24 Kontakt redaktionen

Brigitte Klintskov Jerkel Folketingsmedlem og byrådsmedlem i Greve for Det Konservative Folkeparti

Dansk statsborgerskab er en gave, vi giver til ganske få, der i helt særlig grad har bidraget til vores land. Og det privilegie at få stemmeret og direkte indflydelse på vores demokrati skal vi på ingen måde give til hvem som helst. Og for at sige det, som det er, så er reglerne i dag ALT for slappe.

Vi mener ikke, at folk skal kunne få dansk pas, hvis man hverken har været i arbejde, taler dansk eller har en tidligere fængselsdom. Derfor foreslår vi i Det Konservative Folkeparti, at kravene for at opnå dansk statsborgerskab skærpes.

Vi har følgende krav:

- Intet statsborgerskab til dem, der har fået en fængselsdom.

- Udlændinge skal bestå Dansk Prøve 3.

- Man skal have arbejdet lige så meget, som danskere i arbejde.

- Et loft over hvor mange personer, der årligt kan få dansk statsborgerskab.

Derved tiltrækker vi de udlændinge, der gerne vil Danmark. Hvis man vil have en bid af samfundskagen, så må man også selv yde en indsats - ellers bliver det simpelthen for nemt at opnå dansk statsborgerskab fremover!