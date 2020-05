Debat: Naturen i Greve

Hver fjerde dansker har under corona-krisen besøgt et naturområde, de ikke har besøgt før.

Samtidig opholder vi os mere i naturen. Samlet viser en undersøgelse fra Kantar Gallup, som Friluftrådet har initieret, at 34 % af danskerne har opholdt sig mere i naturen under krisen, og at det især er unge mellem 18 - 35 år, der rykker i statistikken.

Derfor er det fantastisk, at budgetforliget i efteråret 2019 mellem flertalsgruppen og Socialdemokratiet sikrede mere natur til Greves borgere. Naturpuljen blev efter mange års pause genindført (kun for 2020), hvilket vi i Socialdemokratiet er yderst begejstrede for. Der er ganske enkelt behov for mere natur i vores kommune, særligt med det bygge-boom vi har set, og som vi forventer at se i de kommende år. Byggeprojekter der betyder mindre natur i Greve.