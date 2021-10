Debat: Nattevagt i pyjamas

Forskning fra Holland og England viser at demente borgere har svært ved at styre døgnet og det forstyrrer deres døgnrytme, når de står op og tror det er morgen. Problematikken nikkede de genkendende til på et plejehjem i Hundested og derfor tog de initiativ før sommerferien med utraditionel påklædning ( pyjamas ) og opførsel i nattetimerne. Demensramte borgere bruger utrolig meget med spejling og derfor bruges det til at vise at det er nat og vi sover. I over 3 måneder har personalet med gab og pyjamas signaleret at det er nat. Det har allerede givet mærkbare resultater med mere aktive borgere i dagligdagen. Det er grænseoverskridende - men det virker og giver mange borgere en bedre hverdag.