Debat: Myter og misforståelser

Når Greve kommune i nær fremtid skal beslutte de ændringer, der er nødvendige i vores nuværende affaldsløsning, for at overholde vores forpligtelser, så skal ingen greveborgere tro, at vi 1) øger kildesorteringen for blot at 'brænde affaldet af' og 2) 'det hele ender jo alligevel i samme skraldebil, så kildesortering er unødvendig'.