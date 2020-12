Debat: Mosede renseanlægs fremtid

Det er med stor tilfredshed, at vi kan konstatere, at der igen er ro om Mosede Renseanlægs fremtid.

Det betyder meget for os i Socialdemokratiet, at vores spildevandshåndtering bliver på egne hænder.

Da sagen skulle endeligt besluttes for et halvt års tid siden, så havde Venstre pludselig behov for at 'afdække sagen yderligere', hvorfor sagen blev udskudt.