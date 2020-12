Send til din ven. X Artiklen: Debat: Mosede Fort bliver et lokalt vartegn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Mosede Fort bliver et lokalt vartegn

Sydkysten debat - 20. december 2020 kl. 19:48 Kontakt redaktionen

Pernille Beckmann

Borgmester i Greve Kommune

Vi er mange, der er utålmodige efter, at Mosede Fort igen bliver et attraktivt samlingspunkt for os alle sammen. Derfor vil jeg redegøre for, hvad der skal ske, når restauranten snart er revet ned.

Sagen er, at Greve Kommune ikke selv kan beslutte, hvad der skal ske ved fortet. Det samlede areal ved Mosede Fort inklusive parkeringspladsen er nemlig et fredet fortidsminde. Kommunen ejer jorden, mens Slots- og Kulturstyrelsen er myndighed. Det betyder, at der ikke kan sættes en teltpæl i jorden uden, at vi søger om dispensation.

Trods besværlighederne vil kommunen opføre en ny bygning, og vi har også afsat mange penge til den. Men det skal ikke være et kommunalt soloprojekt. Vi ønsker at samarbejde med private fonde. Sammen med dem vil vi bruge tid og ressourcer på at skabe et Mosede Fort, der byder på det rigtige miks af kulturelle, kulinariske og rekreative oplevelser.

Det sker ikke på et øjeblik. Det tager snarere nogle år, men så får Greve Kommune også et vartegn af en kvalitet, som både vil tiltrække museumsgæster fra nær og fjern og igen blive omdrejningspunktet for livets store fester i Greve og omegn.