Debat: Modstand imod motorvejsstøj

Med mere end 100.000 køretøjer dagligt, mange af disse er larmende lastvognstrafik. Et antal som stiger år for år og forventes at stige betragteligt når Femern-forbindelsen bliver etableret. En motorvej som blev udvidet i 2008 og som her 13 år efter stadig har mange strækninger i Greve med utilstrækkelig støjdæmpning.