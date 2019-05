Debat: Minimums-normeringer i vore daginstitutioner

Et FT-valg nærmer sig hastigt, og det er tid til at konfrontere de opstillede kandidater med spørgsmålet: Vil du kæmpe for, at vi får minimumsnormeringer i vore vuggestuer og børnehaver? Efter den landsdækkende demo, hvor titusindvis af forældre og andre deltog, har VLAK haft travlt med at give kommunerne skylden for de elendige normeringer, mens kommunerne vil have flere penge for at kunne løfte opgaven om at få en minimumsnormering. Alle burde vide, hvor vigtig starten på livet er for vore små poder, og at det ikke fortjener en gang mudderkastning mellem VLAK og kommunerne. Handling nu.