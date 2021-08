Send til din ven. X Artiklen: Debat: Mere natur og flere fisk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Mere natur og flere fisk

Sydkysten debat - 17. august 2021 kl. 17:13 Af Sami Deniz, SF Ishøj Kontakt redaktionen

Ishøj har sammen med tre andre kommuner en skøn ådal langs med Store Vejleå. Men både åen og gåruten, der løber langs store dele af den, lever et lidt ærgerligt liv. Igennem mange år har ildsjæle ellers arbejdet for at få lagt noget af åens løb om, og givet laksefiskene gode levevilkår. Vi synes, at det er på tide, at sikre projektet helt og fuldt og bakke op om de frivilliges arbejde ved politisk at sikre rammerne.

Laksefiskene har svært ved at passere fra Køge Bugt op til Store Vejleå og leve i åen. En del af forklaringen er, at vi har sat spærringer op og gjort åløbet meget effektivt, fordi der er brug for at åen leder regnvand væk fra Vallensbæk.

Men vi kan godt både have en skøn å og et effektivt vandaflednings/spildevandssystem - og det siges da også at Ole Bjørstorp og borgmestrene fra Albertslund, Vallensbæk og Høje Taastrup har givet hinanden håndslag på, at sætte penge af til projektet. Det er vist noget med, at der mangler lidt, og der skal søges fonde. Det håber vi kan lykkes, for vi kan se, at der ikke er sket ret meget endnu. Vi synes naturen fortjener et bedre åløb, men det gør de 120.000 mennesker, der bor i Høje Taastrup, Vallensbæk, Ishøj og Albertslund, også.

Et lidt omlagt åløb vil give mere liv i åen til gavn for både fisk, planter, vanddyr, men vi mennesker vil også kunne glædes over, at de rekreative omgivelser langs åen. Vi drømmer om et åløb, der strækker sig hele vejen fra Porsemosen ved Snubbekorsvej i Høje Taastrup, under Vikingebroen og videre gennem Albertslund, forbi søerne i Vallensbæk og videre gennem Ishøj til Køge Bugt.

Vi håber borgmestrene vil vende tilbage os og fortælle, at vi sparker en åben dør ind. For så er det jo bare af få givet grønt lys for et projekt, som ildsjæle fra Naturgruppen, Arbejdsgruppen for Store Vejleå under Friluftsrådet, folk i og bag I/S Vallensbæk mose og sikkert også en række andre, har arbejdet på og lagt planer for. Vores ærinde med dette brev er, at give en hånd i ryggen til både de frivillige kræfter, der har arbejdet på projektet i årevis, og til jer, der sidder med retten til at spille ud i de snarlige budgetforhandlinger.

Nu ved du og borgmesterkollegerne i kommunerne langs Store Vejleå i hvert fald, at vi bakker op.