Debat: Mere indflydelse til vores ældre

Sydkysten debat - 12. maj 2021 kl. 11:21 Kontakt redaktionen

Jette Andersen og Heidi Serny Jacobsen

Byrådsmedlemmer for A i Greve

Greve kommune er med i et projekt, der er målrettet vores 80+ årige, og en af tankerne bag, er at spørge borgerne, hvad de har brug for. På den måde kan vi få nye tanker og ideer i spil. Målet er at give vores ældre mere indflydelse på den hjælp, de modtager fra kommunen - hvilket i sidste ende giver bedre livskvalitet.

Vi håber, at vi via projektet får en masse erfaringer, som kan udbredes til alle vores borgere, der har brug for hjælp i dagligdagen.

Særligt ser vi et behov, for de borgere som bliver udskrevet fra hospitalet, men som ikke tidligere har modtaget hjælp fra kommunen. Når visitatoren/'systemet' ikke kender dig, kan det være svært at vide, hvad der præcist er brug for, og her vil det kunne skabe stor værdi, at man selv får større indflydelse på den hjælp, der tilbydes fra kommunen.

Socialdemokratiet arbejder hele tiden for, at vores ældre kan få en tryg og værdig alderdom her i Greve kommune, og derfor er vi også rigtig glade for det her projekt, som vi glæder os til at følge.