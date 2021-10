Send til din ven. X Artiklen: Debat: Mere dialog i Greve Kommune Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Mere dialog i Greve Kommune

Sydkysten debat - 09. oktober 2021 kl. 12:39 Kontakt redaktionen

Claus Dyremose

Kandidat til KV21 og RV21 for Det Konservative Folkeparti

For at fremme dialogen med borgerne og få et mere lyttende Byråd, har jeg valgt at opstille til byrådet i Greve Kommune til KV21 for Det Konservative Folkeparti.

I den kommunale økonomi er der altid behov for at prioritere. Ved at arbejde målrettet med borgerinddragelse, bliver der sat fokus på forskellige muligheder og hvilken betydning, det har for udviklingen i Greve.

Som borger i Greve har jeg et stort ønske om, at politiske beslutninger bliver taget på et oplyst grundlag. For at det kan ske, skal der være en proces hvor også kommunens borgere kan bidrage til løsningsforslag.

Helt konkret har vi et forslag i Det Konservative Folkeparti vedr. borgerinddragelse. Vi ønsker at oprette en opgavegruppe, hvor alle borgere har mulighed for at deltage med inspiration og løsningsforslag, når nye områder skal udvikles. Samtidig er det vigtigt, at allerede eksisterende grupper som fx skole- og brugerbestyrelser inddrages tidligt omkring nye tiltag. Alt for ofte kan forældrevalgte stå med en oplevelse af, at høringssvar er noget man bør skrive, men at de ikke indgår i selve beslutningsprocessen.

Det ønsker jeg at ændre på.