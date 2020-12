Debat: Med politiaftalen får Greve igen en nærpolitistation

Greve har i mange år ønsket en nærpolitistation igen, det får vi nu med politiaftalen. For Konservative har det været vigtigt, at få politiet tættere pa borgerne i Greve. Det bliver nu muligt med nærpolitistationen, hvor politiet bliver fysisk tilgængeligt og kan rykke hurtigt ud.

Borgerne skal kunne regne med politiet, når de har brug for det, og politiet skal kunne være til stede med ekstra patruljer i de omrader, hvor der kan opleves utryghedsskabende adfærd f.eks. ved togstationerne og Askerød. Med aftalen kan nærpolitiet patruljere i lokalområdet og rykke hurtigt ud hos indbrudsramte borgere. Samtidig åbnes der op for en forsøgsordning med mulighed for at anvende godkendte vagt- og sikkerhedsfirmaer, som kan supplere politiet med at opretholde ro og orden.