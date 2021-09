Debat: Massivt løft af veje og stier

Huller i vejen og ujævne cykelstier er noget de fleste af os, der har bevæget sig rundt i Greve kommune har oplevet. Dette er til stor gene for os borgere, hvad enten vi er i bil, som fodgænger eller på cykel. MEN! Der er lys for enden af vejen. Godsvej, Hundigevej, Greve Centervej, Møllevej og Kongens enge er nemlig blot nogle af de omkring 100 veje og stier som Venstre har stemt for skulle have ny asfalt. Der er nemlig bevilliget 28,55 millioner kroner til et udbud, hvilket betyder at en stor del af kommunens veje og stier i løbet af 2021 bliver udbedret.