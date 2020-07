Debat: Mangel på omhu

Greve Nord er den tættest bebyggede del af Greve kommune. Planerne om udbygning af området Hundige øst, vil i den grad cementere denne status. Kommunens plan indebærer byggeri af omkring 50.000 m2 - med høj bebyggelsesprocent. I forvejen er der planlagt et friplejehjem på over 7.000 m2 i en markant udformning. Det er ikke omfanget af byggeriet, der giver anledning til ovenstående overskrift. Det er derimod det forhold, at kommunen, har opdelt området i fire delområder, som boligudviklere, entreprenører m.v. kan byde ind på.

Med den strategi er der stor risiko for, at der tilvejebringes fire forskellige delområder uden indbyrdes sammenhæng eller arkitektonisk harmoni. Med andre ord usammenhængende og modstridende løsninger, som vil besegle områdets udseende og funktion de næste 40-60 år. Det er mangel på omhu!

Kommunen/byrådet burde i stedet have udskrevet en byplan-konkurrence omfattende en helhedsplan for hele området, der sikrer harmoni, sammenhæng og funktioner til gavn for byens borgere. Byggeriet på de fire delområder skal så følgelig respektere denne overordnede byplan. Med udviklingen af dette område skabes der livsvilkår og rammer for mange menneskers liv. Områdets fremtid burde derfor planlægges med respekt og omhu.