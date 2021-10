Debat: Man må undres

For 3 år siden bad vores borgmester Pernille Beckman KL om at lave en advokatundersøgelse for at komme en politisk modstander til livs. Det viste sig så senere, at der overhovedet intet hold var i den anklage, men undersøgelsen endte med at koste Portalen dyrt. Sagen var, at vedkommende havde fået nogle slidte- ubrugelige og kasserede stole af Portalen.