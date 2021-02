Debat: Lokal ildsjæl fra Solrød stiller op til tryghedsvalg

Bor du i Solrød Kommune, eller øvrige kommuner i Region Sjælland, og er Tryg- eller Alka-kunde, kan du netop nu stemme på mig og være med til at sikre, at en lokal repræsentant her fra kommunen vælges ind i TryghedsGruppen. En kandidat, som vil arbejde for rummelighed og medmenneskelighed samt øget fokus på trafiksikkerhed og ensomhed blandt danskere i alle aldre.