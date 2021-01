Debat: Liselott Blixt er atter uansvarlig

Jeg har tidligere advaret om at følge Liselott Blixt´s uansvarlige postulater på sundhedsområdet, som kan koste menneskeliv, og som er direkte i modsætning til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Som et paradox har DF anbefalet restriktioner for tilrejsende i lufthavne, men nu ser vi Liselotte Blixt i TV anbefale oplukning af samfundet grundet de nye lave positivtal, som taler om bedre kontrol af pandemien netop som truslen om farlige mutationer er højest! Som Sundhedsordfører er det Liselott Blixt fornemste opgave, at beskytte vort velfærd og hermed de mest udsatte ældre, men det blæser hun på!

Liselott Blixt har endnu engang fremvist sin manglende forståelse for den opgave hun er valgt til at varetage som repræsentant for Dansk Folkeparti, og det er et farligt spor hun betræder. De nye farlige mutationer kan lynhurtig sprede sig og blive ukontrollable og ødelæggende for fremtidige muligheder for genoplukning af vort samfund.