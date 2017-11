Debat: Læserbrev

I Venstre Ishøj mener vi, at folkeskolen skal bæres af faglighed og frihed for at undervisningen af eleverne kan blive af bedste kvalitet. Vi mener, at skolerne, herunder både lærere, ledelser og skolebestyrelser, i højere grad skal kunne træffe egne beslutninger og have større råderet over de penge, som afsættes til den enkelte skole. Vi vil sætte skolerne fri, så der i samarbejde med forældrene skabes løsninger, der skaber værdi for eleverne frem for, at alt gøres op i krav om klassekvotienter og de rigtige undervisningssystemer med videre.