Send til din ven. X Artiklen: Debat: Lad byrådsmøderne i Greve blive sendt live fremover Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Lad byrådsmøderne i Greve blive sendt live fremover

Sydkysten debat - 02. april 2021 kl. 17:17 Kontakt redaktionen

Brigitte Klintskov Jerkel

Det Konservative

Folkeparti

Konstitueret spidskandidat i Greve byråd

Mine konservative kollegaer fra Solrød, fremlagde forleden et glimrende forslag om, at byrådsmøderne i deres respektive kommune, fremover, burde blive sendt live via eksempelvis et socialt medie som Facebook. Interessen for at følge med er der absolut fra borgerne i kommunerne, så derfor er det glædeligt, at jeg sammen med Socialdemokratiet og Enhedslisten fremsatte et lignende forslag i Greve byråd.

For mig som konservativ, er det vigtigt, at vi vægter borgerinddragelse meget højt, da det styrker demokratiet i de enkelte byråd, kommuner og sådan set også på landsplan. Det må være vores pligt som folkevalgte, at understrege overfor vælgerne, at vi mener det er helt essentielt, at de kan følge med i hvad der foregår hos dem, de har valgt. At vi livesender byrådsmøderne, vil gøre, at borgerne helt simpelt og nemt kan følge med hjemme i stuerne og deltage aktivt i debatten.

Det er åbenlyst, at der er en interesse for byrådsmøderne. De byrådsmøder som under coronanedlukingen er blevet sendt live på Facebook, der har deltaget omkring 80-150 personer. Da vi stadig kunne holde disse møder fysisk i byrådssalen på Rådhusholmen i Greve, mødte der som regel et sted mellem 10-15 personer op.

Men uagtet deltagernes antal, er det vigtigt, at vi som folkevalgte er helt åbne omkring hvad der foregår i eksempelvis et byråd. Det er en af grundpillerne i vores samfund, at vi politikere styrker borgerinddragelsen, og det gør vi, med det her forslag om live sending fra byrådsmøderne.