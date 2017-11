Debat: Kvinde-Valg-Kamp-anno 2017

Jeg stiller op til KV, selv om jeg ikke har en politisk baggrund. Jeg er en helt almindelig borger med et job, der kræver, at jeg pendler til Kbh. fem dage om ugen, et liv jeg deler med 75 procent af Solrøds borgere. Jeg stiller op for Liberal Alliance, da netop dette parti tror på frihed for og tro på det enkelte menneske. Vi kan godt!