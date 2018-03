Debat: Kunststykket at håndtere affaldet miljøeffektivt

Men hvorfor den panik. Faktum i dagens Danmark er, at der allerede nu sorteres så store mængder af nogle affaldstyper, at disse alligevel ender deres liv på forbrændingen. Enten fordi nogle plastiktyper endnu ikke kan genanvendes eller fordi, at den samlede udbudsmængde overstiger efterspørgselen. Om Socialdemokraterne så finder følgende samfundsmæssigt formålstjenligt, eller at der blot er tale om beskæftigelsesterapi af borgerne, skal her være usagt.