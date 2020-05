Debat: Kunststofgræsbane ved Havdrup Idrætscenter

Som nok så bekendt i disse Corona tider har regeringen i 2020 fjernet anlægsloftet i kommunerne for at understøtte erhvervslivet og fremme beskæftigelsen. I Solrød Kommune har byrådet besluttet at fremrykke anlægsplaner for i alt 26,7 millioner kroner.

HGI har i mange år ønsket sig banen, så fodbolden i Havdrup får de samme muligheder for træning og kampe som på banerne ved Solrød Idrætscenter. Foreningslivet er vigtigt for Havdrup, og HGI er et af byens vigtigste samlingspunkter. Ved anlæg af banen frigøres der også tid i hallerne, som er under pres for haltid. Hermed frigives også flere tider på det eksisterende kunstbaneanlæg i Solrød til de andre brugere. Så det vil i høj grad komme de andre fodboldklubber i kommunen til stor gavn. Ofte har de nuværende baner været ubrugelige grundet enten tørke eller oversvømmelse. Dette har desværre ført til klubskifte, aflyst træning og aflyste kampe. Ligeledes vil Havdrup Skole i udvidet grad kunne tilbyde gode udendørsfaciliteter. Derfor er det vigtigt for et godt og blomstrende foreningsliv, at de rette rammer stilles til rådighed, så foreningerne ikke oplever medlemsflugt til nabobyerne.