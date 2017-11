Debat: Kristendemokraterne støtter de små samfund

Det er godt for Greve kommune at have en stor og aktiv bydel, men vi kan ikke undvære de mindre bysamfund i kommunen. Derfor vil KD støtte de lokale ildsjæle der findes i de mindre bysamfund. KD vil støtte et lokalråd, så borgerne får mest mulig indflydelse på udviklingen i deres område. KD vil det nære, tæt forbindelse mellem byråd/administration og borgerne.

En vigtig ting for de mindre bysamfund er den kollektive trafik. Vi må altid arbejde for en god og sikker forbindelse til den store by. KD vil så vidt mulig bevare skoler i de mindre bysamfund. Hvis det ikke er muligt, vil vi støtte oprettelsen af en friskole. Hvis borgerne ønsker det. KD ønsker også at kommunen udbyder byggegrunde i de mindre bysamfund, så unge familier kan vælge at bosætte sig der. Ligesom vi vil give mulighed for mindre industrier og håndværkere kan etablere sig i området.