Debat: Kriminelle med ikke vestlig baggrund

I Greve kommune ligger vi på fjerde pladsen. På fjerde pladsen over kommuner som har flest ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, der er dømt for straffelovsovertrædelser. Det er skræmmende, at vi har så mange i forhold til, at der er sat så mange ting i søen på området. I Dansk folkeparti mener vi, at vi må undersøge disse forhold og sætte fokus på området, så vi stopper denne udvikling. Derfor har jeg taget det op i integration, beskæftigelse og ungeudvalget, for det skal vi ikke sidde overhørig. Jeg håber også, det er noget, som vi kan få med i vores aftale med landsbyggefonden, når vi laver vores helhedsplan for de boligområder, der er påvirket af dette. Men om ikke andet så får vi lavet en sag i udvalget, og den skal strækkes hen over andre udvalg, så vi kan få alle de oplysninger, der er nødvendige, samt sætte initiativer i værk for at få bugt med denne udvikling.