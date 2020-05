Debat: Konservative er imod udligningsreformen

Konservatives holdning er klar: Vi er imod regeringens udligningsreform! Socialdemokratiet og Venstre har vedtaget en udligningsreform, som flår borgerne i greve kommune. Det betyder at Greve kommune skal aflevere 7.500 kroner per borger til andre kommuner - en stigning på over 1200 kroner. Det mener vi er alt for meget! Vi er for en udligningsreform, men der skal også være en balance i reformen.