Debat: Konservative arbejder videre for en S-station ved Trylleskov Strand

Medlem af Solrød Byråd Solrød har gennemgået en rivende udvikling de seneste år med udbygning af stort set alle bare pletter i kommunen. I Trylleskov-kvarteret skrider de sidste byggerier planlagt frem, og i 2022 forventes hele området fuldt udbygget og indflytningsklart. Området vil blive en helstøbt bydel med både en integreret daginstitution og indkøbsmuligheder. Og om sommeren er det rart at se, at naboskabet trives, når beboere samles ved bænkene og legepladserne på fællesarealene.

Vi har fra konservativ side fra begyndelsen presset på for at få en ny S-station etableret ved Trylleskov Strand. Vi har derfor gennem både egne linjer og med opbakning fra borgmester Niels Hörup og andre lagt pres på skiftende transportministre.

Planerne om en S-togstation ved Trylleskov Strand har været en del af udbygningsambitionen for Køge Bugt siden midten af 1960'erne. Så nu må det være på tide, at planerne føres ud i livet.

I Det Konservative Folkeparti har vi også lagt vægt på, at nye boliger i Solrød skal være ældrevenlige, så vi understøtter behovet for, at ældre medborgere kan flytte fra udfordrende store boliger til nye boliger uden stor vedligeholdelsesbyrde og med mere passende størrelse.

Af samme årsag føler vi os også forpligtet til at sikre en god infrastruktur for hele Solrød. Også i det perspektiv vil en S-togstation være til stor gavn og glæde for hele byen. Både Ringstedbanen og Køge Nord Station er taget i brug, så nu er det helt naturligt at gå igang med S-stationen ved Trylleskov, og det arbejder vi videre med.