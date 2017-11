Debat: Kommunen begår fejl i 54 procent af sagerne

Greve Kommune er en af de to kommuner i landet med flest afviste sager i Ankestyrelsen. 54 procent for at være helt præcis. I 54 sager ud af 100 har kommunen ikke fulgt reglerne i loven, og det har store konsekvenser for de borgere, som bliver påvirket. At en sag går til Ankestyrelsen betyder også ofte, at sagerne bliver trukket i langdrag. 54 ud af 100 greve-borgere får ikke den hjælp, som de har krav på, men må vente i mange måneder, måske år, på en afgørelse til deres fordel.

For en konservativ, der sætter pris på ordentlighed, er det ikke tilfredsstillende, at min kommune i så mange tilfælde fejler, fordi lovene ikke bliver administreret korrekt. Så hvad enten det skyldes, at man ønsker at spare kommunekassen for nogle udgifter på borgernes bekostning, at arbejdet med sagerne ikke er grundige nok, eller der er en helt anden årsag, så vil det være et af de områder, jeg vil se på, hvis jeg blive valgt ind i byrådet.