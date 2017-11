Send til din ven. X Artiklen: Debat: Kommunale dispositioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Kommunale dispositioner

Sydkysten debat - 20. november 2017 kl. 12:50 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange har bemærket de nye flotte granitkantsten, der er sat op på Solrød Byvej. Prisen er også flot: Syv millioner kroner, men der er råd til det, da kommunen stadigt opkræver en grundskyld, der ligger væsentligt over niveauet i nabokommunerne.

På Solrød Skole er der mange brugere af et udmærket kælderlokale, hvortil hører nogle toiletter, der blev komplet renoverede for et par år siden.

I de sidste to måneder har håndtørreren på herretoilettet været fjernet, hvilket jeg påpegede over for pedellen forleden, men det vidste han godt, da han selv havde fjernet den efter at den var gået i stykker. Jeg spurgte, om der ikke skulle en ny håndtørrer op, men det var et spørgsmål om bevillinger, hvilket jeg ikke mente kunne være et problem, når man brugte så mange penge på kantsten; men nej: det er to forskellige kasser.

Er det ikke på tide at gå bort fra det gammeldags kassesystem og fordele pengene der, hvor der er brug for dem??

I lokalet er der monteret et knagebræt, der tillige holder krogen på døren. For en uge siden blev hele brættet flået ud af væggen, og det vidste pedellen også, men brættet hører under John, der overvejer, om det skal op igen, eller om det er bedre med en anden løsning til at holde døren.

Knagebrættet er meget benyttet, og jeg tror, jeg selv sætter det op, mens John tænker.

Svend-Aage Anskjær

Fuglesangsvej 15

Solrød Strand