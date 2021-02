Debat: Kommunal smitteopsporing er da en indlysende god ide

Det er så vigtigt, at vi får kontrol og vedbliver med at have kontrol, så vi kan få gang i vores samfund og økonomi på en sikker måde. Så længe vi har Covid-19 i vores baghave, vil den være alt overskyggende og forhindre mange former for aktivitet. Det skal ikke være borgmesterens uvilje (her begrundet med at hun ikke kan få oplysninger fra hospitaler), der er med til at smitte spredes mere end nødvendigt. Greve ligger højt i smitte i skrivende stund, og der er al mulig grund til at få det bragt ned, især hvis man begynder på lokale åbninger, hvor smitten er lav. Kommunen har bedre kendskab til forholdene i Greve end den statslige opsporing. Og det er da paradoksalt, at borgmesteren mener, at borgerne skal frygte et opkald fra kommunen, hvem sagde "management by fear". Hvis hun synes, det er et problem, kan man jo blot sige, man ringer fra smitteopsporingen.