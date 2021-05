Debat: Kommentar til Vagn Schou

2670 Greve

Vagn Schou (VS) skriver i et debatindlæg, at Greve kommunes næste borgmester bliver socialdemokrat. Desværre har VS nok ret, hvilket jeg må beklage. Stygge grundlovsbrydende mink-Mette har klaret sig godt på Christiansborg med gode landspolitiske målinger under disse ulykkelige corona-tider, men forunderligt nok er der stor forskel på landspolitik og kommunal politik. Hertil kommer, at hovedparten af Venstres tab er gået til Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige, hvorimod Socialdemokratiets gevinst overvejende kommer fra egne røde rækker, fra Radikale Venstre og Alternativet. Mit gæt er, at Socialdemokratiet får pæn stor fremgang, men spørgsmålet er, om fremgangen bliver så stor, at partiet kan klare sig igennem med SF´s og Enhedslistens få mandater. Jeg tror og håber det ikke, men omvendt skal et minimalt borgerligt flertal ende ud i en konservativ borgmester. Venstre er færdig, Ellemann har smadret partiet mange år frem.