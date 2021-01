Send til din ven. X Artiklen: Debat: Klubber er fremtidens tryghed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Klubber er fremtidens tryghed

Sydkysten debat - 16. januar 2021 kl. 10:35 Kontakt redaktionen

Lars Bjarne Nielsen Spidskandidat for Radikale Venstre, Greve

Ahmad Ismail

Gersagerparken

Gymnasieelev

Der arbejdes på at skabe mere tryghed i Greve Nord, men der nævnes ikke noget om behovet for væresteder og aktiviteter for de unge i ydertimerne. Indtil cirka 2014 eksisterede der en klub i Gersagerparken, men den blev lukket pga. problemer.

Det skal ændres. Vi vil som hhv. politiker og som ung i Hundige have handling nu. Vi vil ikke have rodløse unge, der ikke har fornuftige ting at tage sig til i deres fritid. De skal aktiveres, før de får en uhensigtsmæssig adfærd. Vi skal have fat i "lillebrødrene".

Der mangler især mulighed for, at de unge kan have et frirum i lokaler, som er til for dem. Vi så, at ungdomsskolen havde en god indflydelse pa de unge i Hundige og hvor godt samarbejdet var mellem unge og personalet. Team ung gjorde også et stort arbejde

I forbindelse med Hundige Øst kunne man måske frigøre lokaler i Askerød og Gersagerparken, så der kan placeres klubber. Der skal skaffes aftaler med kontaktpersoner i politiet, så man kender hinanden, og der skal ansættes fagpersonale til at sikre, at aktiviteterne er trygge og fremadrettede.