Debat: Klimaet på dagsordenen

De unge er på banen for et bedre klima i Danmark - og tak for det. Men vi skal også blive bedre til at sørge for et godt klima på vores plejehjem. Der er stadig for få ' varme hænder ' og de medarbejdere der gør en ekstra indsats skal have stor ros. Men mange steder er fraværet for stort og det betyder vikarer ( nye ansigter for de ældre ) og kan give en utryghed blandt mange plejehjemsbeboere. Vores ældre fortjener et trygt og værdigt otium deres sidste tid. Der er talt om dette før - men nu må det kræve handling i stedet for flotte ord. Et godt indeklima på vores plejehjem for beboere og personale står øverst på min agenda.