Debat: Klagesager, facts eller fiction?

Antallet af klagesager i alt er 97 for 2019. Hvis man sætter dette tal i forhold til sager ialt er tallene: Center for børn og familier, 949, Job og Socialservice 922, Center for politik osv. 7.200 + et ukendt antal sager fra Sundhed og Pleje. Statistik er mange ting, men den fra Ankestyrelsen er hverken repræsentativ eller pålidelig som udtryk for hele kommunens samlede service. Antallet af klager var iøvrigt 2016: 71, 2018: 102, 2019: 97. Omgørelsesprocenterne (hjemviste og ændrede afgørelser) var i 2016: 54%, 2017: 43%, 2018: 38%, men de bagved reelle tal er beregnet: 2016: 38, 2017: 44, 2018: 37 i virkeligheden et nogenlunde konstant antal sager. Spørgsmålet er, hvordan man så skal bedømme kommunernes sagsbehandling? Ankestyrelsens tal er kun et udtryk for toppen af utilfredsheden, en borger kan have flere sager, så et mere konstruktivt mål ville måske være, hvis de områder i lovgivningen, der var flest klager i, kunne være udgangspunkt for en revision. Det blev jo også vedtaget at ansætte en borgerrådgiver, som både kan rådgive borgerne og sagsbehandlingen i kommunen, så håbet er at både tilfredsheden hos borgere og sagsbehandlere vokser!