Debat: Kære du, der er en del af Greve (del 1)

Sydkysten debat - 09. oktober 2021 kl. 12:44 Kontakt redaktionen

Rachid Bouziyane

Radikale Venstre, Greve

Kandidat kommunalvalg og regionsvalg 2021

Kære nyfødt,

Velkommen til en verden, vi prøver at ændre lidt på, så du får et godt liv.

At få et barn er det lykkeligste øjeblik i ens liv, men bekymrende, når der ikke er tid til at tage sig af barnet i institutionerne.

En stresset pædagog vil de små kunne mærke. Flere hænder til at tage sig af vores børn og dermed landets fremtid er løsningen.

Kære skoleelev,

At læse, skrive, regne og trives i et harmonisk miljø er din ret. Desværre har besparelser medført, at der er for få lærere, for få penge.

Der er for mange børn, der forlader skolen uden at kunne læse eller skrive.

Vi skal sikre: Flere lærere, mindre tid på papirarbejde, så lærere kan undervise med kvalitet og variation. Hjælp til de svage, et bibliotek hvor elever kan mødes med jævnaldrende. Mulighed for kreativitet som et it-spacemiljø til digital produktion af musik.

Min vision er at gøre Greve til en dynamisk by, et ideelt sted for familier, en kulturel rig kommune og et sted, hvor alle føler sig værdsat. Ingen er vigtigere end andre.