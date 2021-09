Debat: Kære byrådskandidat

At undslå sig og sige, at byrådspolitik ikke er landspolitik er hykleri - for du er medlem af et landsdækkende parti, som har stemt for den mest inhumane udlændingepolitik nogensinde her i landet. Og vi ved, at flere af Jer har Jeres gang både i byrådet og på Christiansborg.