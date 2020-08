Send til din ven. X Artiklen: Debat: Kære Morten Dahlin Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Kære Morten Dahlin

Sydkysten debat - 25. august 2020

Jeg er enig med dig i dig indlæg vedr. Det enkelte menneske skal i centrum i ældreplejen men jeg bliver så skuffet når jeg læser dine flosker om fokusområderne.

Kultur i den ældrepleje jeg kender, dækker over flere ting, en vigtig del er, at ansatte virkelig vil sit job. Hos ansatte med en anden kulturel baggrund end den vi kender, må det være en forudsætning, at de forstår betydningen af det danske sprog.

Det er ikke nok, at politikerne sikrer sig alle kommer i job. Det er vigtigt, at politikerne budgetterer så ledelsen kan ansætte fagligt kvalificerede medarbejdere til en ordentlig løn. Så længe der planlægges ud fra detaljerede minutter/sekunder til hver enkelt opgave, er det vel kun naturligt, at medarbejderne kører træt i hverdagen.

Som frivillig oplever jeg mange fagligt kvalificerede dygtige ansatte som påtager sig ansvar, men de får ikke mange minutter til fokusområderne.

I ledelsen er kultur, ansvar, ledelse og frit valg også i højsædet, men de skal også afsætte tid og kræfter til møder andre steder end der, hvor dagligt fokus måske burde være, også for at motivere og støtte ansatte i fokus om at det enkelte menneske skal i centrum.

Måske bør det overvejes om dialog om ændringer startes "nedefra" sammen med pårørende og familiemedlemmer.

Jannie Brandt

Lundehusene 56

2670 Greve