Debat: Kære Inga, tak for din interesse

Du spørger om man kan lægge budget på en ny måde uden borgmesteren. Det korte svar er "Ja". Den uddybende forklarlig er, at Socialdemokraterne har udfordret gældende praksis. Hvor man tidligere har bedt fagudvalgene om at finde besparelser, har Socialdemokraterne, Venstre, SF, DF og Enhedslisten i år besluttet at gøre det på en ny måde. Tidligere har det fx været således, at hvis man havde øget udgifter på ældreområdet, har pengene skulle findes inden for ældre- og handicapområdet. Man har taget fra handicap og psykiatrien, for at undgå besparelser på ældreområdet. Nu skal der samlet set finde et beløb, som man forhandler om. Socialdemokraterne går til budgetforhandlingerne med ønsket om, at tilføre penge til ældreområdet, pga. stigende udgifterne med mange nye (plejekrævende) ældre.