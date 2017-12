Send til din ven. X Artiklen: Debat: KV 17 = business as usual Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: KV 17 = business as usual

KV17 er overstået, alt er ved det gamle, "Business as usual", og de to bydronninger kan grine hele vejen ned i banken. Trods en syngende lussing til DF's spidskandidat på 31%, så har denne endnu engang formået at berige sig ved at tilsidesætte DF-politik og alliere sig med partier, som udøver den stik modsatte politik i modstrid med sine vælgere.

Det har ikke skortet på oplysninger om forhold, som var beregnet skjult for vælgerne, oplysninger hvor de to dronninger var påført pletter som en hyæne, alligevel kunne den ene fremvise status quo med et lille +, medens den anden trods store klø bibeholder sin givtige politiske position.

Socialdemokratiet blev den store vinder, uden dog at kunne bruge gevinsten til noget som helst. Det er bemærkelsesværdigt, at Venstre i Greve Kommune har en så stærk position, at skandale på skandale om manglende etik og moral fortsat er i stand til at opretholde sin position som det største parti ved kommunalvalg.

Dansk Folkepartis ledelse har kun sig selv at takke for det pauvre resultat ved at lade sine kernevælgere - pensionisterne - i stikken, og løbe fra alle sine løfter. Derfor har Socialdemokratiet høstet mange DF-vælgere, og DF bør se skriften på væggen.

Vagn Schou

Spurvevej 8

Greve