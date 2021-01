Debat: Jeg forstår det ikke

Kristendemokraterne (KD) vil altid tale den "lille" mands sag, også i den situation vores land befinder sig i nu. Vi kan f. eks. gå i Bilka og købe alt hvad der er brug for. Samtidig med at den privatejede tøjbutik, som er nabo til Bilka skal være lukket. Vi kan ikke forsvare det over for den "lille" mand. Der er store faste udgifter som bare fortsætter, uden nogen indtægt. Hvorfor laver man det ikke på sammen måde som hos bageren. Her var jeg nede for at købe rundstykker. Der måtte være to i butikken, og vi andre stod bare udenfor. Når en gik ud, gik den næste ind. Det samme kunne laves hos skobutikken, isenkræmmeren, tøjbutikken osv. VI kommer jo alle med mundbind, og spritter af, inden vi går ind i butikken.