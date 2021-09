Debat: Integration og modersmålsundervisning

Det må efterhånden være soleklart for en hver, at integrationen i Danmark, herunder Greve Kommune, har slået fejl med flere længder. Dels fordi at man har ladet borgere, særligt fra den mellemøstlige verden, vælge hvor de ville bo, hvilket resulterede i at Askerød og Gersagerparken, med kort afstand til S-Tog, storcenter og lav husleje, blev store modtagere af indvandrere, der dels ikke kunne sproget og ej heller tog del i arbejdsmarkedet. Det er altafgørende for integrationen at vi ikke gentager disse fejl, da parallelsamfund sjældent bidrager positivt til en by. Derfor skræmmer det mig, at Spidskandidaten Mehmet fra Enhedslisten foreslår at vi gratis skal tilbyde modersmålsundervisning til alle elever - i dag tilbyder GK modersmålsundervisning til borgere fra EU/EØS lande.