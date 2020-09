Send til din ven. X Artiklen: Debat: Ingen undskyldninger for ikke at færdiggøre stier ved Langagergård Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Ingen undskyldninger for ikke at færdiggøre stier ved Langagergård

Sydkysten debat - 15. september 2020 kl. 14:22 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mårtan Martinsson, som er formand for Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget i Greve Kommune, afviser den 2.9. min henstilling om at færdiggøre stisystemet med henvisning til, at der stadig mangler udbygning. Det er en bortforklaring.

Greve Kommune har i lokalplan 13.27 for Langagergård angivet, hvordan stiforløbene skal udbygges. Men de mangler nu på 10. år.

Lokalplanen angiver, at "det så vidt muligt skal undgås, at cyklister benytter vejnettet. Den korteste vej for cyklister skal derfor altid foregå via stinettet".

Der skal derfor være en hovedsti fra Karlslunde Station under Karlslunde Parkvej og Skelvej til Mosegårdshaven og videre under motorvejen til Greve Main.

Hovedstien som er ufuldendt, vil i vidt omfang betale sig tilbage i form af skatter, når de 102 familier er flyttet ind i den nye beboelse, Mosegårdshaven. Desuden bliver stien en vigtig rekreativ forbindelse til Greve Skov for alle borgere.

Mårtan Martinsson påpeger selv, at projektet skal ses i sammenhæng med andre anlægsopgaver. Dette giver mulig for omprioriteringer ved f.eks. at udskyde belægninger. Der er også eksempler på fortovsarbejder, hvor der kan spares penge. I mit eget område er der efter min mening brugt unødigt mange penge på fortove, som ingen benytter.

Der er ingen gode undskyldninger for ikke at færdiggøre det, der er planlagt på Langagergård.

Per Breddam

Bastebjerg 46

Karlslunde