Debat: Ingen politisk vilje

Debat: I Lyset af den manglende handlingsparathed fra det politiske flertal i Greve byråd (V, LA og DF), som vi længe har appelleret kraftigt til, må vi erkende, at slaget nok er tabt. Pensionisthaverne, der har eksisteret i over 44 år, er død.

Vi har forgæves forsøgt at overtale partierne i flertalsgruppen til, at Greve Kommunes pensionister fortsat skal have sin egen haveforening. En forening, der tilbyder pensionister sin helt egen grønne plet, når nu man er fraflyttet sit hus, men mangler, og savner, sin egen have.