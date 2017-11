Debat: Ingen boliger vil blive støjbelastet

Lokalplanen giver mulighed for at bygge både erhverv og bolig langs Køge Bugt Motorvejen på Egeskovvej.

Tanken er, at der yderst til motorvejen kan bygges erhverv, der samtidig kan virke som støjafskærmning for de bagvedliggende boliger - på samme måde som ved Delta Park.

Lokalplanen giver ikke mulighed for at opføre boliger, der er støjbelastet. Det betyder, at den private bygherre, der eventuelt vælger at bygge der, kommer til at leve op til alle aktuelle krav om støjafskærmning.