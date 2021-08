Send til din ven. X Artiklen: Debat: Idræts- og fritidslivet er guld værd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Idræts- og fritidslivet er guld værd

Sydkysten debat - 14. august 2021 kl. 16:46 Af Morten Dahlin (V), Byrådsmedlem i Greve og medlem af Folketinget Kontakt redaktionen

"Gennem sporten - lige meget hvor langt man kommer - så lærer man nogle fuldstændig unikke ting. Det er vigtigt at værne om det og det er vigtigt at støtte vores unge og vores børn i, at vind eller tab, så er det her noget du lærer rigtig meget af. Også noget du ikke lærer i skolen."

Sådan har den nykårede olympiske mester i badminton Victor Axelsen lige sagt til en hyldestceremoni på rådhuset i Odense.

Jeg kunne ikke være mere enig. Og selvom Victor Axelsen er fynbo så gælder hans ord også her i Greve.

Vores idræts- og fritidsforeninger er guld værd. Også selvom det ikke altid fører til guldmedaljer. Vores foreninger giver oplevelser for livet. De giver dannelse. De giver kammeratskab. Og faktisk ikke kun for børn og unge. Folk i alle aldersgrupper har glæde af et foreningsliv i fremdrift.

I min tid i Greve Byråd er Venstre ofte blevet kritiseret for, at vi har prioriteret vores foreningsliv for meget. "Det er jo bare petanque" som der blev sagt dengang vi afsatte penge til at bygge en ny petanquehal i Karlslunde. Nu har foreningen over 500 medlemmer, stortrivedes og skal i øvrigt afholde VM til næste år, lige her i Greve Kommune.

En lignende kritik har vi mødt ved adskillige andre lejligheder, hvor samtlige røde partier - inkl. de Konservative - har stemt imod helt igennem fornuftige investeringer i vores idræts- og fritidsliv.

Men hos os er der ingen tvivl: Vi står fast på, at vi skal prioritere de mange dygtige foreninger vi har i vores kommune.

For livet er meget mere end hvad man lærer i skolen eller oplever på arbejdspladsen. Det er i høj grad også defineret af de mange oplevelser man får i de frivillige fællesskaber vi vælger at indgå i.