Debat: I tæt dialog med naboer og borgere om Hundige Øst

Sydkysten debat - 15. november 2020 kl. 19:17 Af Marc Genning (V)Formand for Plan- og Udviklingsudvalget Kontakt redaktionen

debat: Lars Bjarne Nielsen kritiserer i sydkysten kommunens arbejde for at skabe mere tryghed i Hundige Øst. Han mener, at processen er sket uden ordentlig borgerinddragelse og påstår, at selskaberne bag de kommende ejerboliger udelukkende valgt, fordi de gav højeste bud.

Det er alt sammen forkert.

I 2018 gik vi en byvandring i området med over 100 interesserede borgere, og efterfølgende nedsatte vi et Rådgivende Udvalg med naboer og interessenter. Det Rådgivende Udvalg har været med i dialogen om de overordnede rammer i udbudsmaterialet så som bebyggelsesprocenter, højde og etageantal, at der skal indarbejdes grønne arealer, skabes fysiske rammer for større tryghed i området osv. Den samlede bebyggelsesprocent er præcis som i helhedsplanen, men i enkelte delområder kan den naturligvis altid være højere eller lavere.

Nu er der fundet to købere af arealerne i Hundige Øst. Næste step er at der udarbejdes forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Her kan man se, hvordan køberne kan bygge, placere grønne arealer, veje, regnvandshåndtering med mere i henhold til de krav og ideer, der er i helhedsplanen. Dertil vil der også blive udarbejdet en miljøvurdering af forslagene.