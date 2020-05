Send til din ven. X Artiklen: Debat: Hvornår åbner restauranten på Mosede Fort igen? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Hvornår åbner restauranten på Mosede Fort igen?

Sydkysten debat - 17. maj 2020 kl. 08:31 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lokalavisen Sydkysten bringer den 6. maj en artikel med overskriften "Forslag: Cafeen ved Mosede Fort skal rives ned". Greve Kommune må i 2020 bryde loftet for anlæg og renovering for bl.a at fremme beskæftigelsen i denne Coronatid.

Kommunen vil formentlig bruge nogle millioner kr. på nedrivning af restauranten på Fortet og renovering af forsyningsledninger m.v. Restauranten har indtil december 2017 været forpagtet ud til glæde for mange Greveborgere, som har holdt festlige sammenkomster til glæde for borgerne, kommunen for forpagtningsafgift og forpagterens økonomi. Alt stoppede i marts 2018 efter kommunens overtagelse af driften på grund af vandskade.

Siden da har der manglet liv omkring Mosede Fort - ikke en gang en iskiosk findes -. Mange savner et naturligt midtpunkt for besøgende på fortområdet og for de mange gæster på museet. Måske må vi vente op til 10 år,inden der sker noget.

Så længe bør vi ikke vente. Kommunen må også af turistmæssige årsager fortsætte med byggeri af en ny restaurant/traktørsted, når den påtænkte nedrivning m.v. er afsluttet. Det er en win-win situation.

Alex Mazzarolli

Karlslunde Kysthave 3