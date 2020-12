Debat: Hvorfor skal det gå ud over børnene?

Det er altså ikke for børnenes skyld, at der nu skal laves et de facto forbud mod private tilbud. Ikke ét eneste barn får det bedre ved beslutningen. Men de private institutioner skal åbenbart stoppes alligevel, fordi de kan tjene penge. Og det er de røde partier jo ikke glade for.

Derfor ville vi også meget gerne have åbnet en ny privat institution her i Greve Kommune. For at give både børn og forældre flere tilbud at vælge imellem. For at give mulighed for, at man kan finde den institution der passer lige præcis til ens eget barn. Men nu er fremtiden for denne institution usikker. Det er ærgerligt at børnene skal lide på baggrund af et ideologiske korstog mod privat initiativ.